МО РФ сообщило о поражении портовой инфраструктуры и складов в Николаеве

В украинском порту Николаев под удар попал морской перегрузочный терминал МО РФ сообщило о поражении портовой инфраструктуры и складов в Николаеве

Москва29 авг Вести.Вооруженные силы РФ ночью атаковали объекты портовой инфраструктуры в украинском порту Николаев на юге Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Ведомство отметило, что российская армия ночью продолжила наносить групповые удары по морским портам и логистическим центрам на территории Украины, которые задействованы в интересах ВСУ.

[Поражены] в порту "Николаев": морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов говорится в сообщении

Кроме того, украинские боевики лишились 18 складов с военным имуществом и три хранилища с горюче-смазочными материалами, которые предназначались ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Николаеве несколько раз за ночь были слышны взрывы. В городе также действовал режим воздушной тревоги.