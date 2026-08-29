ВС РФ поразили стоянку топливозаправщиков ВСУ в Измаиле Минобороны: ВС РФ поразили стоянку топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ ВСУ

Москва29 авг Вести.Российские войска нанесли удары по стоянке топливозаправщиков и местам разгрузки ГСМ, предназначенных для нужд ВСУ в порту Измаил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен с применением БПЛА и высокоточного оружия воздушного базирования.

Кроме того, ВС РФ поразили морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, а также 18 хранилищ с имуществом военного назначения украинских сил в порту Николаева.

Накануне российские военные с помощью БПЛА поразили промышленное предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, где производились и хранились химические вещества для изготовления ракет "Фламинго".

За неделю ВС РФ нанесли один массированный и 12 групповых ударов по объектам на Украине.