Москва26 авгВести.В порту Измаил Одесской области Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставившему на Украину грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов продолжили наносить удары по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии.
В порту Измаил Одесской области поражен сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначенияговорится в сообщении
Кроме того, ВС РФ ударили по трем резервуарам с топливом, предназначенным для обеспечения Вооруженных сил Украины, а также объектам портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки грузов военного назначения.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России нанесла удары по месту запуска украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго".