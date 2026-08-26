ВС РФ ударили по судну с грузом военного назначения в украинском порту Измаил

В порту Измаил поражено судно, доставившее военные грузы для ВСУ ВС РФ ударили по судну с грузом военного назначения в украинском порту Измаил

Москва26 авг Вести.В порту Измаил Одесской области Вооруженные силы России нанесли поражение судну, доставившему на Украину грузы военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов продолжили наносить удары по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии.

В порту Измаил Одесской области поражен сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения говорится в сообщении

Кроме того, ВС РФ ударили по трем резервуарам с топливом, предназначенным для обеспечения Вооруженных сил Украины, а также объектам портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки грузов военного назначения.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России нанесла удары по месту запуска украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго".