Москва7 сен Вести.Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары также пришлись по местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ говорится в заявлении оборонного ведомства

Ранее стало известно, что российские войска поразили порт "Измаил", в котором находился производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов с военными грузами. Удар был нанесен с помощью беспилотников.