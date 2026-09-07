Минобороны: ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле

ВС РФ ударили по комплексу в Измаиле, разгружавшему военные грузы с Запада Минобороны: ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре в Измаиле

Москва7 сен Вести.Вооруженные силы РФ с помощью ударных БПЛА поразили в порту "Измаил" производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В заявлении оборонного ведомства уточняется, что удар по комплексу был нанесен утром 7 сентября.

Сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Измаил" - производственно-погрузочный комплекс, который использовался для разгрузки с судов военных грузов, поставленных ВСУ западными странами отметили в министерстве

Ранее Минобороны обнародовало видео ударов по объектам в тылу противника, которые были нанесены расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов.