Минобороны РФ показало удары БПЛА по объектам в тылу МО России опубликовало кадры ударов дронов по тыловым объектам

Москва6 сен Вести.Минобороны России опубликовало видео ударов по объектам в тылу противника, которые были нанесены расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов.

По данным ведомства, с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" были поражены два логистических центра противника в районах Николаева и Дачного Одесской области, включая объект акционерного общества "Одесса-22". В Минобороны заявили, что средства объективного контроля зафиксировали успешное поражение целей.

В ведомстве также отметили, что особенностью использованного при атаке беспилотника "Герань-4 Сикер" является современная электронно-оптическая система наведения. Она, по информации Минобороны, позволяет дрону самостоятельно корректировать траекторию полета перед выходом на цель.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие за сутки нанесли удары по логистическим объектам, складам беспилотников и пунктам временного размещения подразделений Вооруженных сил Украины.