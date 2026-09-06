Российские войска нанесли удары по логистическим объектам и складам БПЛА ВСУ МО РФ: российские войска поразили логистические объекты и склады дронов ВСУ

Москва6 сен Вести.Российские военнослужащие за сутки нанесли удар по логистическим объектам, складам беспилотников и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним отмечается в сообщении

Кроме того, в 144-х районах нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

5 сентября российские войска нанесли удары в портах Черноморск и Одесса по морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ.