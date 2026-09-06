Москва6 сенВести.Российские военнослужащие за сутки нанесли удар по логистическим объектам, складам беспилотников и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к нимотмечается в сообщении
Кроме того, в 144-х районах нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
5 сентября российские войска нанесли удары в портах Черноморск и Одесса по морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ.