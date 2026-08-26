Российская армия нанесла удары по логистическим центрам и складам ВСУ

ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и складам боеприпасов ВСУ Российская армия нанесла удары по логистическим центрам и складам ВСУ

Москва26 авг Вести.Российские войска в течение суток нанесли удары по топливно-энергетической инфраструктуре, складам боеприпасов, логистическим центрам, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 141-м районе на Украине. Об этом заявили в Минобороны России.

ВС РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.

Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военно-технического имущества говорится в сообщении

Ранее Минобороны РФ сообщало о ликвидации средствами противовоздушной обороны 798 украинских БПЛА над регионами РФ за сутки.