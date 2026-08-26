Москва26 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 798 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, силы ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в заявлении ведомства
Ранее стало известно, что российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.
Накануне ВС РФ уничтожили резервуары с топливом для нужд ВСУ в порту Черноморск.