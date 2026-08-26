Минобороны: за сутки средства ПВО сбили 798 БПЛА ВСУ и три ракеты "Фламинго"

ВС РФ за сутки сбили 798 украинских БПЛА и три ракеты "Фламинго" Минобороны: за сутки средства ПВО сбили 798 БПЛА ВСУ и три ракеты "Фламинго"

Москва26 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали за сутки 798 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, силы ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в заявлении ведомства

Ранее стало известно, что российские войска освободили Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

Накануне ВС РФ уничтожили резервуары с топливом для нужд ВСУ в порту Черноморск.