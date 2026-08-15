ПВО России за сутки сбила более тысячи беспилотников ВСУ Минобороны России: силы ПВО за сутки уничтожили 1328 беспилотников ВСУ

Москва15 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1328 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, за этот период были сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 17 крылатых ракет "Фламинго".

Средствами противовоздушной обороны сбиты... 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сводке

Уничтожение 1328 БПЛА в сутки – это новый рекорд для российской системы ПВО. Прежний рекорд был установлен 2 августа. Тогда российская противовоздушная оборона защитила небо страны от 1158 беспилотников. 25 июля и 17 мая было сбито 1060 БПЛА и 1054 дрона ВСУ соответственно.

В российском оборонном ведомстве также заявили, что ВС РФ освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области.