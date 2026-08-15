Армия России взяла под контроль Рыбальское в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ освободили Рыбальское в Запорожской области Армия России взяла под контроль Рыбальское в Запорожской области

Москва15 авг Вести.Вооруженные силы России освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, это стало возможным благодаря действиям подразделений группировки войск "Восток".

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение недели с 8 по 14 августа ВС РФ освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции.

Сообщалось также, что "Восток" за летний период установил контроль над 19 населенными пунктами.