Москва15 авгВести.Вооруженные силы России освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, это стало возможным благодаря действиям подразделений группировки войск "Восток".
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение недели с 8 по 14 августа ВС РФ освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции.
Сообщалось также, что "Восток" за летний период установил контроль над 19 населенными пунктами.