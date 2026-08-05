Российские войска освободили Зарницу в Запорожской области Минобороны: в Запорожской области освобожден населенный пункт Зарница

Москва5 авг Вести.Вооруженные силы России освободили населенный пункт Зарница в Запорожской области, сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, населенный пункт освобожден в результате продвижения подразделений группировки войск "Восток".

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области говорится в сообщении

Вместе с тем Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Рыжевка в Сумской области.