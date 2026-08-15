Группировка "Восток" за лето взяла под контроль 19 населенных пунктов

Бойцы группировки "Восток" за лето освободили 19 населенных пунктов Группировка "Восток" за лето взяла под контроль 19 населенных пунктов

Москва15 авг Вести.Силами группировки российских войск "Восток" за летний период под контроль армии РФ перешло 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и 12 – в Запорожской. Об этом заявил командующий группировкой Петр Болгарев, его слова привели в Минобороны России.

В ходе летней кампании нашими войсками освобождены 19 населенных пунктов, их них – 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях доложил Болгарев министру обороны РФ Андрею Белоусову

Командующий группировкой также сообщил Белоусову о действиях военных, результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений в летний период.

Глава Минобороны РФ на командном пункте проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО.