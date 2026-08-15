Москва15 авгВести.Силами группировки российских войск "Восток" за летний период под контроль армии РФ перешло 7 населенных пунктов в Днепропетровской области и 12 – в Запорожской. Об этом заявил командующий группировкой Петр Болгарев, его слова привели в Минобороны России.
В ходе летней кампании нашими войсками освобождены 19 населенных пунктов, их них – 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областяхдоложил Болгарев министру обороны РФ Андрею Белоусову
Командующий группировкой также сообщил Белоусову о действиях военных, результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений в летний период.
Глава Минобороны РФ на командном пункте проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО.