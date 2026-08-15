Москва15 авг Вести.Глава Минобороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями "Восточной" группировки войск в зоне проведения спецоперации. Об этом заявили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что Белоусов на командном пункте также заслушал доклады командования о текущей обстановке на фронте и действиях врага.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО говорится в заявлении МО РФ

В ведомстве подчеркнули, что группировка "Восток" за лето освободила уже 19 населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили в порту "Одесса" патрульный катер, который использовался для сопровождения морских судов с военными грузами. Удар нанесли с помощью беспилотников большой дальности.