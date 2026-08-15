Командующий "Востоком" доложил Белоусову о продвижении войск Болгарев рассказал Белоусову о результатах боевой работы "Востока"

Москва15 авг Вести.Командующий группировкой войск "Восток" генерал-полковник Петр Болгарев доложил министру обороны России Андрею Белоусову о результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что доклад касался действий группировки и результатов ее работы в летний период.

Болгарев доложил министру обороны РФ о действиях войск, результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений в летнем периоде сообщили в МО РФ

В начале августа Болгарев был назначен исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой войск "Восток".

Сообщая о назначении, президент России Владимир Путин отмечал, что Болгарев работал в тесном контакте с генерал-полковником Андреем Иванаевым, ранее командовавшим этим направлением.