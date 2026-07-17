Москва17 июл Вести.Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства.

В ходе мероприятия обсуждались приоритетные направления деятельности Минобороны в рамках поставленных министром задач в конце прошлого года.

Задачи, озвученные на декабрьской коллегии, были поставлены на полгода и на год. Необходимо зафиксировать, как мы справились за полугодие отметил Белоусов

Заместители зачитали доклады по ряду важнейших тем, включая модернизацию ВС РФ, обеспечение поставок на СВО.

Кроме того, обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, а также социальной поддержки военнослужащих.

Ранее глава Министерства обороны РФ заслушал доклад командующего группировкой войск "Центр" генерал-майора Константина Нечаева о работе системы "Свод".