Москва15 авгВести.Российские военнослужащие поразили в порту "Одесса" патрульный катер, использовавшийся для сопровождения морских судов с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Вечером 14 августа в порту "Одесса" – [поражен] патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначенияговорится в сообщении
В Минобороны также отметили, что удары наносятся с помощью беспилотников большой дальности.
Кроме того, ВС РФ поразили склад с военно-техническим имуществом.