Российские военные поразили патрульный катер в порту Одессы Минобороны: ВС РФ поразили патрульный катер в порту "Одесса"

Москва15 авг Вести.Российские военнослужащие поразили в порту "Одесса" патрульный катер, использовавшийся для сопровождения морских судов с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Вечером 14 августа в порту "Одесса" – [поражен] патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения говорится в сообщении

В Минобороны также отметили, что удары наносятся с помощью беспилотников большой дальности.

Кроме того, ВС РФ поразили склад с военно-техническим имуществом.