МО сообщило о поражении трех логистических и распределительного центров Украины ВС РФ поразили объекты логистики в Одесской, Николаевской областях и Запорожье

Москва2 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ поразили три логистических и распределительный центры в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольном украинской армии городе Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство также опубликовало видеозаписи, на которых показано нанесение ударов.

Согласно описанию к опубликованным кадрам, цели были поражены с помощью беспилотников "Герань-4 сикер". В Минобороны уточнили, что удар был нанесен по распределительному центру АО "Одесса-22" в районе населенного пункта Дачное, а также по трем логистическим центрам в районах Нерубайского в Одесской области, Воскресенского в Николаевской области и в городе Запорожье.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные с помощью ударных беспилотников поразили логистический центр "Чайки" украинской компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области.