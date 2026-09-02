Российская армия ударила по логистическому центру "Чайки" в Киевской области ВС РФ поразили логистический центр "Чайки" под Киевом

Москва2 сен Вести.Российские военнослужащие ударными беспилотниками нанесли поражение логистическому центру "Чайки" украинской компании "Альфа Девелопмент групп" в Киевской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Вечером 1 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в Киевской области поражен логистический центр "Чайки" отмечается в сообщении

Уточняется, что на складах компании хранились и распределялись иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для дронов большой и средней дальности.

Первого сентября на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие продолжают наносить атаки по военным, портовым и иным объектам, задействованным в интересах украинской армии.