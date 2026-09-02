Москва2 сен Вести.Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил, что главной причиной разрушительного наводнения в стране является изменение климата.

По его словам, наводнение на реке Бхоте-Коши в районе Расува стало крупнейшим бедствием в Гималайском регионе из-за схода снежно-каменной лавины.

Доказано, что из-за изменения климата температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому нет сомнений, что именно это стало причиной катастрофы написал Шах в соцсети Facebook (запрещен в России)

Премьер подчеркнул, что изменение климата является глобальной проблемой, а реагирование на вызванные им бедствия – общемировая ответственность. Он призвал повысить осведомленность внутри самого региона и решительно заявить международному сообществу о катастрофических последствиях изменения климата.

Ранее сообщалось, что количество жертв наводнения в Непале продолжает расти. По последним данным, при сходе селевого потока погибли 1 127 человек.