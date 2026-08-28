Минфин Непала: ущерб от наводнения оценивается в миллиарды долларов

Оценен ущерб в результате чудовищного наводнения в Непале Минфин Непала: ущерб от наводнения оценивается в миллиарды долларов

Москва28 авг Вести.Сумма ущерба от наводнения в Непале может достичь нескольких миллиардов долларов. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр финансов страны Сварним Вагл.

Более точные цифры, по его словам, будут приведены после всех оценок примерно через неделю.

Думаю, сумма составит по крайней мере несколько миллиардов долларов сказал Вагл

Министр добавил, что Всемирный банк обещал направить 10% от всех нераспределенных средств на гуманитарную помощь Непалу, это примерно 160 млн долларов. Азиатский банк также обещал предоставить 5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в результате бедствия в Непале погибли как минимум 469 человек.

Тела погибших в результате мощного паводка на границе Китая и Непала унесло вниз по течению реки Гандак на 200 км.