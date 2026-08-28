Москва28 авгВести.Жертвами наводнения, произошедшего в Непале, стали 538 человек. Об этом сообщило МВД страны.
Различные степени увечий получили 72 человека. Удалось спасти свыше 3700.
Найдено 538 тел, пропавшими без вести числятся 977 человекговорится в заявлении
В спасательной операции участвуют свыше 15 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что тела погибших в результате мощного паводка на границе Китая и Непала унесло вниз по течению реки Гандак на 200 километров.
Посольство России уведомило, что восемь россиян, находящиеся в Непале, успешно эвакуировались в Катманду, покинув зону паводков.