В Непале в результате крупнейшего наводнения погибли 538 человек

Число погибших в результате стихии в Непале превысило 530 человек В Непале в результате крупнейшего наводнения погибли 538 человек

Москва28 авг Вести.Жертвами наводнения, произошедшего в Непале, стали 538 человек. Об этом сообщило МВД страны.

Различные степени увечий получили 72 человека. Удалось спасти свыше 3700.

Найдено 538 тел, пропавшими без вести числятся 977 человек говорится в заявлении

В спасательной операции участвуют свыше 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что тела погибших в результате мощного паводка на границе Китая и Непала унесло вниз по течению реки Гандак на 200 километров.

Посольство России уведомило, что восемь россиян, находящиеся в Непале, успешно эвакуировались в Катманду, покинув зону паводков.