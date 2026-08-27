Ratopati: число жертв в результате наводнения в Непале достигло 157

В Непале более 150 человек погибли из-за наводнения Ratopati: число жертв в результате наводнения в Непале достигло 157

Москва27 авг Вести.Число погибших при сильном наводнении в Непале, начавшемся утром 26 августа, увеличилось до 157 человек. Об этом сообщает портал Ratopati со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что вертолеты непальской армии и частного сектора задействованы в спасательных операциях из-за большого количества пострадавших.

Число погибших в результате наводнений и оползней достигло 157 человек говорится в публикации

Трагедия произошла на границе с Китаем. Наводнение нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам страны. По меньшей мере четыре гражданина России находились в зоне бедствия.

Советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев рассказал, что погодные условия и проблемы со связью затрудняют поиски пропавших. При этом он подчеркнул, что поисково-спасательные работы ведутся по всему пострадавшему району.