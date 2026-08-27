Москва27 авгВести.Количество пропавших без вести в результате схода селя в КНР составило 558, среди них 260 иностранцев. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Погибли три человека, еще 558 человек числятся пропавшими без вести. Среди пропавших — 260 иностранных гражданговорится в сообщении
Количество погибших уточняется.
Ранее портал Ratopati со ссылкой на местную полицию сообщил, что число погибших при сильном наводнении в Непале, начавшемся утром 26 августа, увеличилось до 157 человек. Не менее четырех граждан России находились в тот момент в зоне бедствия.
Наводнение в северных районах Непала также нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам страны.