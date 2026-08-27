В Китае число пропавших без вести после схода селя достигло 558 человек

Число пропавших при сходе селя в КНР увеличилось до 558, из них 260 иностранцев В Китае число пропавших без вести после схода селя достигло 558 человек

Москва27 авг Вести.Количество пропавших без вести в результате схода селя в КНР составило 558, среди них 260 иностранцев. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Погибли три человека, еще 558 человек числятся пропавшими без вести. Среди пропавших — 260 иностранных граждан говорится в сообщении

Количество погибших уточняется.

Ранее портал Ratopati со ссылкой на местную полицию сообщил, что число погибших при сильном наводнении в Непале, начавшемся утром 26 августа, увеличилось до 157 человек. Не менее четырех граждан России находились в тот момент в зоне бедствия.

Наводнение в северных районах Непала также нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам страны.