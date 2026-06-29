В результате землетрясения на юго-западе Китая пострадали не менее 13 человек

Власти назвали число пострадавших при землетрясении на юго-западе Китая В результате землетрясения на юго-западе Китая пострадали не менее 13 человек

Москва29 июн Вести.В результате землетрясения магнитудой 5,5 в расположенной на юго-западе Китая провинции Сычуань пострадали, по меньшей мере, 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба города Ибинь.

Подземные толчки были зафиксированы вечером 28 июня в окрестностях поселка Шахэ, расположенного в уезде Гао, который отнесен к городскому округу Ибинь.

Согласно уточненным данным, очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров

Отмечается, что для оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию городской штаб активировал третий уровень экстренного реагирования (из четырех возможных, где первый является наивысшим).

В рамках мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ЧС, около 200 человек были эвакуированы и размещены в безопасных зонах.

Ранее стало известно, что число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле достигло 1450 человек.