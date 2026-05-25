Китайский Чунцин подтопило ливнями – погибли три человека, 17 пропали без вести

Москва25 мая Вести.Мощные ливни обрушились на город Чунцин на юго-западе Китая, непогода унесла жизни трех человек, еще 17 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Ливни "накрыли" ряд районов в Чунцине вечером в субботу, 23 мая. Согласно данным местного департамента по управлению чрезвычайными ситуациями, в ночь на воскресенье было зафиксировано максимальное количество осадков – 296,6 миллиметра. Уровень воды в 22 реках на территории города превысил уровень предупреждения о наводнении.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция пропавших людей, ведется работа по ликвидации последствий непогоды.

На прошлой неделе несколько человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.