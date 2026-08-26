В Непале в результате наводнения повреждены гидроэнергетические объекты Минэнерго Непала: наводнение нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам

Москва26 авг Вести.Наводнение в северных районах Непала нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам страны. Об этом сообщило Министерство энергетики республики.

По информации ведомства, в результате стихии повреждены 8 гидроэнергетических проектов в районе Расува: 5 действующих и 3 находящихся на этапе строительства. Общая мощность действующих объектов, как уточняется, составляет 236 МВт, а строящихся – 342,42 МВт.

Кроме того, наводнение затронуло работу 6 объектов в районе Нувакот: 4 действующих и 2 строящихся. Их суммарная мощность достигает 123 МВт и 52,6 МВт соответственно.

Ранее сообщалось, что власти Непала не могут выйти на связь с большой группой иностранных туристов, которые находились в зоне наводнения. Уточнялось, что речь идет о 291 иностранном туристе и 93 непальцах.

Информации о возможных пострадавших или пропавших без вести в результате стихии туристах из России к настоящему моменту нет.