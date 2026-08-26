Посольство: как минимум четыре россиянина находились в зоне наводнения в Непале

Четыре россиянина находились в зоне бедствия в Непале, связь с ними утрачена Посольство: как минимум четыре россиянина находились в зоне наводнения в Непале

Москва26 авг Вести.По меньшей мере четыре гражданина России находились в зоне наводнения в Непале. Об этом сообщило российское посольство в республике в своем Telegram-канале.

По информации диппредставительства, в настоящий момент связи с ними нет.

В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь говорится в публикации

Также дипмиссия сообщила о группе из восьми российских туристов, которая находилась в Дхунче. Они благополучно перебралась в другой населенный пункт, добавили дипломаты.

По последним данным, минимум 95 человек погибли в результате наводнения в северных районах Непала. Сообщалось также, что власти республики не могут выйти на связь с большой группой иностранных туристов, которые находились в зоне наводнения. Уточнялось, что речь идет о 291 иностранном туристе и 93 непальцах.