Москва26 авгВести.Спасатели расширил зону поиска двоих туристов, пропавших возле термальных источников во время мощного циклона на Сахалине. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
Территория поиска расширяется. К обследованию береговой полосы и устья реки Лесогорка привлечены инспекторские участки центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области, также планируется наращивание сил и средств ГУ МВД и Противопожарной службырассказал заместитель начальника ЦУКС главка Евгений Сытенков
ЧП произошло 23 августа. Речным потоком снесло домики на базе отдыха, внутри находились люди. Шестерых эвакуировали в Углегорск, еще трое от эвакуации отказались. Двое пропали.