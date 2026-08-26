На Сахалине продолжаются поиски двоих туристов, пропавших во время циклона Спасатели расширили зону поиска двоих туристов, пропавших на Сахалине

Москва26 авг Вести.Спасатели расширил зону поиска двоих туристов, пропавших возле термальных источников во время мощного циклона на Сахалине. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

Территория поиска расширяется. К обследованию береговой полосы и устья реки Лесогорка привлечены инспекторские участки центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области, также планируется наращивание сил и средств ГУ МВД и Противопожарной службы рассказал заместитель начальника ЦУКС главка Евгений Сытенков

ЧП произошло 23 августа. Речным потоком снесло домики на базе отдыха, внутри находились люди. Шестерых эвакуировали в Углегорск, еще трое от эвакуации отказались. Двое пропали.