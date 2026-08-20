На Сахалине мужчину унесло волной в Татарский пролив

МЧС: спасатели ищут мужчину, пропавшего в Татарском проливе На Сахалине мужчину унесло волной в Татарский пролив

Москва20 авг Вести.На Сахалине спасатели ищут мужчину, пропавшего в Татарском проливе. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По предварительной информации, 19 августа в Холмском районе семья из трех человек отправилась купаться во время сильных волн. Самостоятельно выйти из воды им не удалось. Очевидцы помогли выбраться на берег женщине с ребенком, а глава семейства пропал.

Мужчина из-за сильной волны, высота которой достигала до 2 метров, выплыть не смог отметила пресс-служба МЧС Сахалинской области в мессенджере МАХ

В настоящее время поиски продолжаются, сотрудники МЧС и полиции обследуют береговую полосу.