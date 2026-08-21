Москва21 авг Вести.На Камчатке продолжаются поиски пропавшего охотника, его не могут найти уже несколько дней. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Пожилой мужчина пропал в Соболевском округе 18 августа.

Всего за время поисков было обследовано более 72 км тундры, 12 км лимана, а также с помощью беспилотной авиационной системы обследовано около четырех квадратных километров уточнила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Утром 21 августа в район поиска снова выдвинулась группа из более 20 человек: спасатели, пожарные и волонтеры.

Ранее был найден болотоход, принадлежащий 78-летнему пенсионеру.