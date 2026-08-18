МЧС и полиция ищут рыбака, чья лодка опрокинулась у села Кавалерского Камчатки

Пропавшего рыбака ищут в Усть-Большерецком округе Камчатки МЧС и полиция ищут рыбака, чья лодка опрокинулась у села Кавалерского Камчатки

Москва18 авг Вести.Спасатели помогают полиции в поисках рыбака, пропавшего в Усть-Большерецком округе Камчатского края, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Вечером в понедельник, 17 августа, спасателям поступила информация об опрокидывании лодки с двумя людьми на борту.

Заявитель сообщил, что в районе моста через реку Быструю у села Кавалерского перевернулась моторная металлическая лодка. Одному из людей удалось выбраться на берег, местонахождение второго мужчины неизвестно написали в пресс-службе

Изначально мужчину искали инспекторы Федерального агентства по рыболовству на двух лодках, позже к ним присоединилась лодка поисково-спасательной части села Усть-Большерецк КГКУ "ЦОД". Поскольку поиск не принес результатов, группу усилили спасателями Камчатского спасательного центра МЧС России. С собой у спасателей необходимое оборудование два плавсредства. Для большего охвата поисков по погодным условиям планируется применение беспилотного летательного аппарата.