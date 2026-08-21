В Сахалинской области в результате дождей подтоплены 39 придомовых участков

МЧС: из-за мощного циклона подтоплены дома и придомовые участки на Сахалине В Сахалинской области в результате дождей подтоплены 39 придомовых участков

Москва21 авг Вести.Из-за мощного циклона на Сахалине оказались подтоплены 39 придомовых участков и 2 частных дома в Углегорском районе. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление 39 придомовых участков и 2 частных домовладений, расположенных в поселке городского типа Шахтерск и селе Лесогорское отметила пресс-служба МЧС Сахалинской области в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что жильцы затопленных домов разместились у родственников.

Спасатели продолжают следить за обстановкой на подтопленных территориях. Всего к ликвидации последствий дождевого паводка привлечены 26 человек и 8 единиц техники