Из-за обильных осадков в Чите подтопило два дома и 35 участков

В Чите из-за сильных ливней подтоплены два дома и 35 приусадебных участков Из-за обильных осадков в Чите подтопило два дома и 35 участков

Москва2 авг Вести.Из-за обильных осадков, прошедших в Забайкальском крае, в микрорайоне Камышинский города Читы оказались подтопленными 35 приусадебных участков и два дома. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Спасатели совместно с представителями местной администрации, волонтёрами и специалистами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа "Город Чита" проводят подворовые обходы пострадавших территорий говорится в сообщении

Спасатели оказывают адресную помощь жителям, попавшим в зону подтопления.