Москва2 авгВести.Из-за обильных осадков, прошедших в Забайкальском крае, в микрорайоне Камышинский города Читы оказались подтопленными 35 приусадебных участков и два дома. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
Спасатели совместно с представителями местной администрации, волонтёрами и специалистами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа "Город Чита" проводят подворовые обходы пострадавших территорийговорится в сообщении
Спасатели оказывают адресную помощь жителям, попавшим в зону подтопления.