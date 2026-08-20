В Сахалинской области затоплены дома и центральная больница после сильных дождей Спасатели ликвидируют последствия мощного циклона на Сахалине

Москва20 авг Вести.После сильных дождей в Сахалинской области затоплены жилые дома и центральная районная больница. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Сейчас спасатели ликвидируют последствия мощного циклона в Углегорском районе. Они откачивают воду при помощи 2 мотопомп и 4 автоцистерн.

В результате выпадения обильных осадков 20 августа в 2.45 произошло подтопление дождевыми водами: частного жилого дома, 7 придомовых территорий, подвального помещения центрального здания ГБУЗ "Углегорская ЦРБ" и подъезда многоквартирного жилого дома отметила пресс-служба МЧС Сахалинской области в мессенджере МАХ

Также сообщается, что из-за обильных осадков автобусы не могут выйти на линию, дороги затоплены.