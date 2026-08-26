В Непале в результате наводнения погибли 95 человек

В Непале из-за наводнения погибли почти 100 человек В Непале в результате наводнения погибли 95 человек

Москва26 авг Вести.По меньшей мере 95 человек погибли в результате наводнения в северных районах Непала. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

При этом, как уточняется, пропавшими без вести числятся не менее 384 туристов, в том числе 291 иностранец.

В результате наводнения погибли по меньшей мере 95 человек, а сотни туристов пропали без вести говорится в публикации

Ранее стало известно, что власти Непала не могут выйти на связь с большой группой иностранных туристов, которые находились в зоне наводнения. Вместе с тем информации о возможных пострадавших или пропавших без вести в результате стихии российских туристах к настоящему моменту нет.

Сообщалось также, что наводнение нанесло ущерб 14 гидроэнергетическим объектам Непала.