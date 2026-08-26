АТОР: информации о пострадавших в Непале туристах из России нет

У АТОР нет данных о пострадавших от наводнения в Непале россиян АТОР: информации о пострадавших в Непале туристах из России нет

Москва26 авг Вести.На данный момент нет сведений о пострадавших, погибших или пропавших без вести в результате наводнения в Непале среди российских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) РИА Новости.

В АТОР в данный момент не располагают сведениями о пострадавших, пропавших или погибших клиентах российских туроператоров в результате наводнения в Непале говорится в сообщении

В горном районе Непала мощный поток воды, вызванный землетрясением и спровоцированным им оползнем, обрушился в реку Бхоте-Коши. Власти ввели режим повышенной готовности для всех поселений, расположенных ниже по течению реки.

В тот же день Управление по туризму Непала сообщило о пропаже более 380 человек после наводнения. Среди них — 291 иностранный турист.