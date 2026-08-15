АТОР: организованных туристов из России во время землетрясения не было

Организованных туристов из России в Индонезии в момент землетрясения не было АТОР: организованных туристов из России во время землетрясения не было

Москва15 авг Вести.Организованных российских туристов не было на острове Флорес в Индонезии в момент землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

По информации АТОР, этот индонезийский остров не пользуется популярностью среди россиян. Как уточняется, российские туристы чаще всего посещают его в рамках экскурсий с других островов, в том числе с Бали.

По предварительным данным АТОР, в ночь с пятницы на субботу организованных туристов из России на Флоресе не было говорится в заявлении

Жалоб и обращений за помощью от россиян также не поступало, добавили в Ассоциации.

Землетрясение было зафиксировано 14 августа в 21.58 по местному времени (15 августа 00.58 по мск) в 162 километрах от города Лабуан-Баджо. Вскоре после первого колебания земной поверхности, 14 августа в 22​​​.13 (15 августа 01.13 мск), произошли новые толчки магнитудой 6,1, зафиксированные в 187 километрах от того же города.

По последней информации, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 20 человек, были повреждены жилые дома, школы и другие объекты.