Россияне не обращались в посольство РФ в Колумбии после землетрясения

Посольство РФ в Колумбии не получало обращений от россиян после землетрясения Россияне не обращались в посольство РФ в Колумбии после землетрясения

Москва12 авг Вести.Российское посольство в Колумбии не получало обращений от граждан РФ в связи с землетрясением в стране. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с местными властями, чтобы проверить информацию о потенциальных пострадавших россиянах.

Об этом заявил посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе в разговоре с газетой "Известия".

По состоянию на текущий момент на горячую линию посольства не поступало обращений от российских граждан в связи с произошедшим в Колумбии утром 10 августа землетрясением сказал дипломат

Он подчеркнул, что в случае необходимости посольство РФ готово оказать россиянам необходимую помощь.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в колумбийском департаменте Чоко.

11 августа BluRadio сообщило, что в результате сейсмособытия погибли порядка 169 человек. Согласно сведениям газеты El Tiempo, пострадали как минимум 1 310 человек.