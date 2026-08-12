Москва12 авгВести.Российское посольство в Колумбии не получало обращений от граждан РФ в связи с землетрясением в стране. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с местными властями, чтобы проверить информацию о потенциальных пострадавших россиянах.
Об этом заявил посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе в разговоре с газетой "Известия".
По состоянию на текущий момент на горячую линию посольства не поступало обращений от российских граждан в связи с произошедшим в Колумбии утром 10 августа землетрясениемсказал дипломат
Он подчеркнул, что в случае необходимости посольство РФ готово оказать россиянам необходимую помощь.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в колумбийском департаменте Чоко.
11 августа BluRadio сообщило, что в результате сейсмособытия погибли порядка 169 человек. Согласно сведениям газеты El Tiempo, пострадали как минимум 1 310 человек.