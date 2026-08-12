Москва12 авгВести.Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова поддержки в связи с трагическими последствиями мощного землетрясения, которое произошло в южноамериканской стране.
Слова Путина "в адрес тех, кто потерял близких, и колумбийцев, которые сегодня борются за восстановление, приняты с благодарностью", подчеркнул де ла Эсприэлья.
Спасибо за то, что в этот тяжелый момент вы помните о Колумбииотметил президент Колумбии в соцсети Х
Путин направил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и серьезными разрушениями, вызванными землетрясением в западных районах Колумбии. Послание главы государства передало посольство России.
Примите мои глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезными разрушениями, вызванными землетрясением, произошедшим в западных районах Колумбииприводит посольство слова Путина в Telegram-канале
Президент России попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В посольстве России в Колумбии заявили, что не получали обращений от россиян в связи с землетрясением в стране.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в колумбийском департаменте Чоко. По последним данным, в результате землетрясения погибли 188 человек, 1677 человек пострадали.