Президент Колумбии поблагодарил Путина за слова поддержки после землетрясения

Президент Колумбии поблагодарил Путина за поддержку после землетрясения Президент Колумбии поблагодарил Путина за слова поддержки после землетрясения

Москва12 авг Вести.Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья поблагодарил российского лидера Владимира Путина за слова поддержки в связи с трагическими последствиями мощного землетрясения, которое произошло в южноамериканской стране.

Слова Путина "в адрес тех, кто потерял близких, и колумбийцев, которые сегодня борются за восстановление, приняты с благодарностью", подчеркнул де ла Эсприэлья.

Спасибо за то, что в этот тяжелый момент вы помните о Колумбии отметил президент Колумбии в соцсети Х

Путин направил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и серьезными разрушениями, вызванными землетрясением в западных районах Колумбии. Послание главы государства передало посольство России.

Примите мои глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и серьезными разрушениями, вызванными землетрясением, произошедшим в западных районах Колумбии приводит посольство слова Путина в Telegram-канале

Президент России попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В посольстве России в Колумбии заявили, что не получали обращений от россиян в связи с землетрясением в стране.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в колумбийском департаменте Чоко. По последним данным, в результате землетрясения погибли 188 человек, 1677 человек пострадали.