Москва12 авгВести.Число погибших в результате сильного землетрясения в Колумбии увеличилось до 224 человек, ранения получили по меньшей мере 1677 жителей.
Такие данные приводит телеканал CNN News, опираясь на сводки колумбийских властей и аварийных служб.
В материале отмечается, что около 1600 зданий оказались повреждены или разрушены, включая башни исторического собора в городе Манисалес.
Ранее сообщалось о 188 жертвах стихии.
Накануне в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр толчков находился в пяти километрах к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на глубине 107 км.