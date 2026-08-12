В Колумбии в результате землетрясения погибли как минимум 224 человека

Число погибших в результате землетрясения в Колумбии достигло 224 В Колумбии в результате землетрясения погибли как минимум 224 человека

Москва12 авг Вести.Число погибших в результате сильного землетрясения в Колумбии увеличилось до 224 человек, ранения получили по меньшей мере 1677 жителей.

Такие данные приводит телеканал CNN News, опираясь на сводки колумбийских властей и аварийных служб.

В материале отмечается, что около 1600 зданий оказались повреждены или разрушены, включая башни исторического собора в городе Манисалес.

Ранее сообщалось о 188 жертвах стихии.

Накануне в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр толчков находился в пяти километрах к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на глубине 107 км.