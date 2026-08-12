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В Колумбии число погибших в результате землетрясения выросло до 188 человек

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 180 человек В Колумбии число погибших в результате землетрясения выросло до 188 человек

Москва12 авг Вести.Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии возросло до 188 человек, а число травмированных достигло 1 677. Об этом сообщается в отчете Ассоциации столиц Колумбии (Asocapitales).

Согласно статистическим материалам, в Кали жертвами стихии стали 95 человек, а ранения получили 997. В Перейре зафиксирована гибель 79 граждан, в Кибдо под завалами и от травм погибли девять человек, в Манисалесе — пять.

Власти объявили красный уровень опасности в пяти ключевых административных центрах: Кали, Перейре, Манисалесе, Кибдо и Армении. В этих населенных пунктах зафиксировано полное или частичное разрушение не менее 243 капитальных строений, наибольшие инфраструктурные потери понесли Перейра, Армения и Кали.

По данным ассоциации, под обломками зданий до сих пор остаются десятки людей, свыше двухсот человек числятся пропавшими без вести.

В районах бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные операции.

Ранее сообщалось о 169 погибших.

Накануне в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр толчков находился в пяти километрах к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на глубине 107 км.