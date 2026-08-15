JG: в результате землетрясения в Индонезии повреждены жилые дома и школы

В Индонезии после мощного землетрясения были повреждены жилые дома и школы JG: в результате землетрясения в Индонезии повреждены жилые дома и школы

Москва15 авг Вести.Землетрясение вблизи Индонезии магнитудой 7,7 повредило в провинции Восточная Нуса-Тенгара жилые дома, школы и другие объекты. Об этом сообщил местный портал Jakarta Globe (JG).

Как уточняется, серьезные повреждения получили также правительственные и медицинские учреждения.

В провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло землетрясение магнитудой 7,7, повредившее дома и общественные объекты в нескольких районах сказано в публикации

Землетрясение было зафиксировано 14 августа в 21.58 по времени UTC (15 августа 00.58 по мск) в 162 километрах от города Лабуан-Баджо. Вскоре после первого землетрясения, 14 августа в 22​​​.13 по времени UTC (15 августа 01.13 мск), было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,1, произошедшее в 187 километрах от того же города.

Между тем, ранее стало известно, что 10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. На 13 августа сообщалось о 265 погибших, число пострадавших достигло 3 494 человек, а количество пропавших без вести - 496.