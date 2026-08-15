Москва15 авг Вести.У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано 14 августа в 21.58 по времени UTC (15 августа 00.58 по мск) в 162 километрах от города Лабуан-Баджо.

Изначально магнитуда составляла 6,9, однако позже ее повысили до 7,6, а вскоре и до 7,7.

Вскоре после первого землетрясения, 14 августа в 22​​​.13 по времени UTC (15 августа 01.13 мск), было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в 187 километрах от города Лабуан-Баджо. Позже его магнитуду изменили на 6,1.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее стало известно, что 10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. На 13 августа сообщалось о 265 погибших, число пострадавших достигло 3 494 человек, а количество пропавших без вести - 496.