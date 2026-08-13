© До 1339 человек возросло число жертв землетрясения на северо-западе Китая

Жертвами мощного землетрясения в Колумбии стали 265 человек

Число погибших при мощном землетрясении в Колумбии достигло 265 Жертвами мощного землетрясения в Колумбии стали 265 человек

Москва13 авг Вести.Количество погибших в результате землетрясения в Колумбии возросло до 265 человек, сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

Число пострадавших достигло 3 494 человек, а количество пропавших без вести увеличилось до 496.

По информации Ассоциации столиц Колумбии (Asocapitales), в городах Кали, Перейра, Кибдо, Манисалес и Армения сохраняется красный уровень опасности.

Стихийное бедствие привело к разрушению 257 зданий, а также к значительным повреждениям жилых домов, школ, дорог, аэропортов и других объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось колумбийское Национальное подразделение по управлению рисками при стихийных бедствиях сообщило, что в результате сейсмособытия погиб 241 человек.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр находился в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах.