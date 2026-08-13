Количество погибших при землетрясении в Колумбии увеличилось до 241 человека

Количество жертв землетрясения в Колумбии превысило 240 человек Количество погибших при землетрясении в Колумбии увеличилось до 241 человека

Москва13 авг Вести.Количество погибших при сильном землетрясении в Колумбии увеличилось до 241 человека, сообщает колумбийское Национальное подразделение по управлению рисками при стихийных бедствиях.

При этом 3771 человек получил травмы различной степени тяжести.

Национальный институт юридической медицины и судебной экспертизы Колумбии уже получил 202 тела, из которых 121 опознано.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил в стране трехдневный траур.

Власти проводят поисково-спасательные операции и оценивают ущерб.

В Колумбии 10 августа произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 5 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар.