Москва13 авгВести.Количество погибших при сильном землетрясении в Колумбии увеличилось до 241 человека, сообщает колумбийское Национальное подразделение по управлению рисками при стихийных бедствиях.
При этом 3771 человек получил травмы различной степени тяжести.
Национальный институт юридической медицины и судебной экспертизы Колумбии уже получил 202 тела, из которых 121 опознано.
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил в стране трехдневный траур.
Власти проводят поисково-спасательные операции и оценивают ущерб.
В Колумбии 10 августа произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 5 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар.