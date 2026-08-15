Reuters: минимум 20 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

Названо число погибших в результате землетрясения в Индонезии Reuters: минимум 20 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

Москва15 авг Вести.По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения у берегов Индонезии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасательную службу.

По информации журналистов, спасатели обнаружили тела в районе портового города Маумере.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков, произошедших в субботу у восточного побережья Индонезии говорится в публикации

Кроме того, сообщается о минимум шести пострадавших. Еще два человека находятся под завалами.

Землетрясение было зафиксировано 14 августа в 21.58 по местному времени (15 августа 00.58 по мск) в 162 километрах от города Лабуан-Баджо. Вскоре после первого землетрясения, 14 августа в 22​​​.13 (15 августа 01.13 мск), произошли новые толчки магнитудой 6,1, зафиксированные в 187 километрах от того же города.

В результате стихийного бедствия в провинции Восточная Нуса-Тенгара были повреждены жилые дома, школы и другие объекты.