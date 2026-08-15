Москва15 авгВести.По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения у берегов Индонезии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасательную службу.
По информации журналистов, спасатели обнаружили тела в районе портового города Маумере.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков, произошедших в субботу у восточного побережья Индонезииговорится в публикации
Кроме того, сообщается о минимум шести пострадавших. Еще два человека находятся под завалами.
Землетрясение было зафиксировано 14 августа в 21.58 по местному времени (15 августа 00.58 по мск) в 162 километрах от города Лабуан-Баджо. Вскоре после первого землетрясения, 14 августа в 22.13 (15 августа 01.13 мск), произошли новые толчки магнитудой 6,1, зафиксированные в 187 километрах от того же города.
В результате стихийного бедствия в провинции Восточная Нуса-Тенгара были повреждены жилые дома, школы и другие объекты.