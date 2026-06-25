Абдюханов: данных о пострадавших от землетрясения в Венесуэле туристах из РФ нет

По данным РСТ, российских туристов среди пострадавших от стихии в Венесуэле нет Абдюханов: данных о пострадавших от землетрясения в Венесуэле туристах из РФ нет

Москва25 июн Вести.У Российского союза туриндустрии (РСТ) нет информации о наличии пострадавших в результате землетрясения в Венесуэле среди организованных либо самостоятельных туристов из РФ. Об этом сообщил ИС "Вести" руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Он отметил: организованный турпоток из России в Венесуэлу, откуда в первых числах января этого года вооруженными силами США был похищен президент страны Николас Мадуро, прекратился практически полностью.

Сообщений о пострадавших российских организованных туристах нашим туроператорам, входящим в состав Российского союза туриндустрии, не поступало, жалоб и обращений тоже не поступало. Мы связываем это с тем, что организованный турпоток с конца 2025 года в Венесуэлу практически сократился до нуля. Однако если мы говорим о самостоятельных туристах, которые все-таки добрались до Венесуэлы и продолжают там отдыхать, они предпочитают продолжать свой отдых на острове Маргарита, который находится на достаточно большом расстоянии от эпицентра землетрясения. И поэтому, вероятнее всего, в эпицентре землетрясений российских туристов, организованных или самостоятельных, по предварительным данным, нет сообщил Абдюханов

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло сильнейшее с 1900 года землетрясение. По последним данным, погибли 164 человека, 971 человек пострадал. Президент России Владимир Путин направил уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес телеграмму с соболезнованиями.