Москва26 авгВести.Власти Непала не могут выйти на связь с большой группой иностранных туристов, которые находились в зоне внезапно обрушившегося на северные районы Непала наводнения. Об этом сообщил Совет по туризму гималайской республики.
Речь идет о 291 иностранном туристе и 93 непальцах. Информации об их местонахождении пока нет.
Среди пропавших не менее 105 индусов.
О пропавших туристах из России не сообщалось.
Ранее в Непале после схода лавины у пика Ялунг Ри погибли семь альпинистов, еще четверо числятся пропавшими без вести.