До 300 иностранных туристов пропали без вести в результате наводнения в Непале

В Непале в результате наводнения пропали почти 300 туристов До 300 иностранных туристов пропали без вести в результате наводнения в Непале

Москва26 авг Вести.Власти Непала не могут выйти на связь с большой группой иностранных туристов, которые находились в зоне внезапно обрушившегося на северные районы Непала наводнения. Об этом сообщил Совет по туризму гималайской республики.

Речь идет о 291 иностранном туристе и 93 непальцах. Информации об их местонахождении пока нет.

Среди пропавших не менее 105 индусов.

О пропавших туристах из России не сообщалось.

Ранее в Непале после схода лавины у пика Ялунг Ри погибли семь альпинистов, еще четверо числятся пропавшими без вести.