Дипмиссия РФ в Кении не получала данных о погибших россиянах в упавшем вертолете

У посольства РФ в Кении нет данных, что в упавшем вертолете могли быть россияне Дипмиссия РФ в Кении не получала данных о погибших россиянах в упавшем вертолете

Москва19 авг Вести.Посольство России в Найроби сообщило, что не получало данных о наличии россиян в разбившемся вертолете с туристами в Кении.

Вертолет разбился утром в среду в районе горы Ололокве, погибли все семь человек на борту.

В посольство России в Кении информации о российских гражданах среди погибших в крушении вертолета не поступало сказали в дипмиссии

Предварительный отчет полиции содержит список находившихся на борту: это шесть туристов (Роджер Дуарте, Адам Навати, Стивен Васконкес, Генри Парра, Майкл Контуги, Суйан Суарес) и пилот Джош Аутран.

По материалам консульского учета такие лица не значатся среди росграждан, проживающих или временно находящихся в Кении уточнили в посольстве

К месту крушения уже направлены спасательные подразделения, координацию которых осуществляет Кенийский Красный Крест. Ввиду отдаленности района и сложного рельефа для разведки задействованы беспилотные летательные аппараты.

Официальное расследование инцидента будет проводить профильный департамент при министерстве дорог и транспорта Кении. В настоящее время власти продолжают операцию по извлечению тел жертв.